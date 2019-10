Cairo: "Belotti il fenomeno del Toro: è tornato quello che conoscevamo""

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato alla stampa presente al Festival dello Sport a Trento . "La parola Fenomeno fa pensare a grandi sportivi: nel calcio al Milan degli Olandesi, al Grande Torino che non ho visto ma che lo è stato. Poi tanti altri, in ogni sport. Belotti? E' un grande fenomeno del Torino. Sta facendo benissimo, è tornato quello che conoscevamo. Ha voglia di far bene, di far risultato, di aiutare i compagni, di segnare, di far segnare i compagni. Lui e Zaza si danno anche troppi palloni, a volte è bene anche essere più egoisti ma sta facendo benissimo: il Toro è partito bene ma può fare un bel campionato".