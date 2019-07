Cairo: "Ho detto no al Foggia. Mercato? Solo ritocchi intelligenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista al presidente del Torino, Urbano Cairo, sulle pagine de Il Giornale. Il presidente granata ha parlato di mercato e della proposta del sindaco di Foggia, che gli ha chiesto di intervenire per riportare la squadra in alto dopo le ultime vicissitudini: "Conosco bene la passione di quella piazza, c'è una grande tradizione. Ho dovuto declinare a malincuore l'invito: il Torino assorbe già tutte le mie energie migliori e io sono abituato a interessarmi in prima persona delle mie aziende".

Mercato - "Affronteremo il turno di qualificazione con la stessa squadra che ha totalizzato 63 punti nella scorsa stagione, conquistandone 1 in meno della Juve e 5 in meno rispetto all'Atalanta nel girone di ritorno. È un gruppo di qualità, mancherà solo Rincon. Al mercato ci penseremo dopo: non dobbiamo rivoluzionare, serve solo qualche ritocco intelligente".