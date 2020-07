Callejon e Insigne firmano il successo del Napoli. 2-1 alla Roma e aggancio in classifica

vedi letture

Altra vittoria del Napoli di Rino Gattuso che ha battuto la Roma grazie alle reti di Callejon e Insigne. A nulla è valso il gol del momentaneo pareggio di Mkhitaryan, il migliore dei giallorossi di Fonseca. Terza sconfitta consecutiva per i capitolini che sono stati raggiunti in classifica proprio dai partenopei.

IL PRIMO TEMPO - Tante occasioni ma nessun gol nei primi 45 minuti, con il Napoli pericoloso due volte a inizio partita, prima con Fabian e poi con Zielinski. Ottimo Pau Lopez a dire di no in entrambe le occasioni, prima che Lorenzo Pellegrini sfiorasse il vantaggio per la Roma. La palla gol più importante è però capitata sulla testa di Milik, con il polacco che ha colpito la traversa su cross di Mario Rui. 0-0 all'intervallo, con una gara tutto sommato piacevole nella prima frazione.

VANTAGGIO NAPOLI E PARI ROMA - Al 55' Napoli in vantaggio. Cross dalla sinistra di Mario Rui che ha trovato al centro dell'area di rigore Jose Maria Callejon, bravo ad anticipare Ibanez e a battere Pau Lopez in spaccata con il destro. Quarto gol in campionato per lo spagnolo. Gli azzurri sono però rimasti avanti solo per cinque minuti, visto che al 60' è arrivato il pareggio di Mkhitaryan: azione personale dell'armeno che ha sfruttato il movimento di Kluivert trovando lo spazio per il tiro dal limite dell'area che non ha lasciato scampo a Meret.

RIECCO ZANIOLO - L'altra buona notizia per Fonseca, per la Roma e per tutto il calcio italiano è arrivata però al 66', con il rientro in campo di Nicolò Zaniolo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio dello scorso 12 gennaio nella gara dell'Olimpico contro la Juventus.

SUPER GOL DI INSIGNE - All'83' Napoli di nuovo in vantaggio. Cross dalla sinistra di Mertens e corta respinta di Fazio che ha trovato Insigne sul lato corto dell'area di rigore: destro a giro del numero 24 azzurro che ha battuto Pau Lopez con un vero e proprio gioiello, al culmine di una grande prestazione da parte del capitano partenopeo. Niente da segnalare poi fino al fischio finale.