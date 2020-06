Callejon-Napoli, profilo fake annuncia il rinnovo e la moglie si infuria: "Sai davvero poco di lui"

José Callejon ha rinnovato col Napoli? Nient'affatto, a smentire categoricamente l'annuncio del profilo Instagram 7jcallejon (profilo falso e non legato in alcun modo all'esterno azzurro), è stata la stessa moglie del giocatore Marta Ponsati Romero.

"7jcallejon è un profilo falso!", ha scritto in una Instagram Story. "Quanto poco sai di José per mettergli in bocca queste parole...", il suo commento alla finta lettera dello spagnolo per comunicare un rinnovo che, ad oggi, sembra invece molto lontano. Ricordiamo che Callejon è attualmente in scadenza di contratto col Napoli e ha già ricevuto diverse proposte per tornare nella Liga.