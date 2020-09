Callejon, Romulo, Thereau e tutti gli altri svincolati di lusso reduci dall'avventura in Serie A

vedi letture

E' ancora lunga la lista di giocatori rimasti senza contratto dopo l'ultima esperienza in Serie A. Guida ovviamente José Callejon, lo spagnolo è seguito e in trattativa in Italia con la Lazio, in Spagna ci sono tra le altre Valencia e Betis. Ultima stagione all'Hellas Verona per Fabio Borini, che ha estimatori in A a Torino e al Genoa, oltre che in Messico, e per Giampaolo Pazzini: il Pazzo ha una richiesta dallo Spezia, ancora però è fermo e ci sono anche proposte del cuore dalla C: la sua Pistoia e la Virtus Verona, terza squadra cittadina. Oscar Hiljemark, ultima annata al Genoa, è senza squadra, lo stesso Andrea Bertolacci, reduce dall'annata alla Sampdoria e sul quale c'è lo Spezia. Poi Romulo, ultima al Brescia, sul giocatore c'è anche il Monza. Samuel Armenteros era del Benevento ma in prestito al Crotone ed è ora fermo al palo, come Fabrizio Cacciatore, che ha lasciato Cagliari a fine giugno. Tra gli altri anche Cyril Thereau, ex Fiorentina, e il giovane argentino Matias Nani che non ha lasciato tracce nell'avventura alla Roma.