Cambia la sede della finale ma non il pallone. In Champions resta la scritta "Istanbul '20"

La finale di Champions si giocherà a Lisbona, dopo la pandemia per il Coronavirus che ha sconvolto il mondo, compreso quello del calcio, ma i palloni della massima competizione europea restano gli stessi utilizzati fino al marzo scorso. Su quelli che stanno per rotolare sia a Torino per Juventus-Lione che a Manchester per City-Real Madrid la scritta dell'ultimo atto è infatti sempre la stessa: "Istanbul 2020".