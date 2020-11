Cambiasso: "Fra Inter e Real hanno fatto la differenza i cambi. Quelli di Zizou decisivi"

Esteban Cambiasso ha così commentato il ko dell’Inter in casa del Real Madrid nella terza giornata dei gironi di Champions League: “Sapevamo che loro dalla trequarti in avanti hanno tante possibilità. Purtroppo i due cambi di Zidane hanno fatto la differenza con l’azione che ha portato al gol del 3-2. L’Inter non è stata peggiorata dai cambi, ma al Real hanno dato una marcia in più”.