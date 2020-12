Cambiasso sull'Atalanta: "Calo di tensione? Non credo, sanno cosa significa essere qui"

Il talent di Sky, Esteban Cambiasso, ha parlato prima della sfida fra Atalanta e Midtjylland. "I danesi se li attacchi forte, come ha fatto l'Atalanta all'andata, possono soffrire. Conoscendo l'allenatore non cambierà la filosofia e la squadra non abbasserà la guardia. Secondo me se arriva una grande squadra contro una piccola ci può essere un calo di tensione, ma l'Atalanta sa cosa ha sofferto nella stagione scorsa per essere qui, la situazione che trova. Almeno me lo auguro".