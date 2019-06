Cannavaro: "Juve, De Ligt fondamentale per vincere la Champions"

L'ex capitano dell'Italia e giocatore della Juventus, Fabio Cannavaro, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il prossimo campionato di Serie A. Per l'ex Pallone d'Oro i bianconeri devono credere in Maurizio Sarri, che porterà tanto, ma a suo parere Ancelotti partirà in vantaggio.

Il mercato - Parole anche di mercato per Cannavaro, in merito a Juve e Napoli: De Ligt è il difensore giusto che manca ai bianconeri per vincere la Champions League, è indispensabile, altrimenti sarà dura. Agli azzurri seve Manolas. Sarri tornerà arricchito, così come Conte, dall'esperienza in Premier".

L'Inter - Parole anche per i nerazzurri di Conte che secondo l'ex difensore darà all'inter più ritmo, quello che mancava al calcio italiano per competere in Europa.