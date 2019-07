Cannavaro: "Napoli, Icardi colpo perfetto. Sarri miglior tecnico italiano"

Fabio Cannavaro ha le idee chiare per l'attacco del Napoli e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato di Mauro Icardi: "Sarebbe il colpo perfetto, nella mia città diventerebbe un mito e accorcerebbe la distanza tra gli azzurri e la Juve. Lui e Milik garantirebbero 20 gol a testa". Parole poi anche per Lorenzo Insigne, sempre al centro di voci di mercato: "È giusto che resti, è il capitano di un club che ama. Poi chi va via a volte non ha fortuna lontano da Napoli".

Sarri e Conte - L'ex Pallone d'Oro ha poi detto la sua sui tecnici di Inter e Juventus, definendo Sarri come il migliore allenatore italiano: "Non è comunque un traditore, mi stupisce più vedere Conte all'Inter dopo una vita in bianconero. L'ex ct farà bene, ridurrà il gap con la Juve".