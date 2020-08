Caos Conte, Piccinini: "Sbagliati tempi e modi, ma pensare di separarsi è demenziale"

Le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida contro l'Atalanta hanno sollevato un vero e proprio polverone. Antonio Conte fa discutere e sono tanti i commenti arrivati negli ultimi giorni. Anche Sandro Piccinini, storico telecronista e voce di Mediaset, ha detto la sua sull'argomento attraverso il proprio profilo Twitter: "Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe demenziale. La Società dimostri di essere in grado di gestire una situazione difficile come questa e trovi una via d’uscita accettabile, ma con Conte".