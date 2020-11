Caos tamponi in casa Lazio, Fonseca: "Io posso parlare solo di ciò che accade alla Roma"

"Io posso solo parlare di quello che facciamo qui, non posso parlare degli altri". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro il Genoa ha risposto alla domanda relativa al caos tamponi in casa Lazio. Il tecnico portoghese ha preferito non commentare ciò che sta accadendo in casa dei rivali cittadini.

