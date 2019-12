Capello: "La Serie A è cambiata. Napoli, situazione difficile per Ancelotti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a 360° a Fabio Capello da parte del Corriere dello Sport con l'ex allenatore di Milan e Juventus che ha parlato della Serie A. Adesso secondo Don Fabio non è più un campionato non allenante e con "Juve, Inter e le sue romane la storia è cambiata. Grazie alla Lazio torniamo a evolverci, i biancocelesti devono molto a Inzaghi e Tare, e la Roma migliora sempre di più".

Parole anche sul Napoli: "Non mi aspettavo un calo del genere. La situazione è molto difficile anche per Ancelotti. Non voglio fare supposizioni perché non conosco le cose dall'interno".