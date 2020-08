Capello su Pirlo: "Ha delle idee di calcio avanzate, ma non deve fare come Sarri"

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la scelta dei bianconeri di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "La presentazione in pompa magna poteva essere già un segnale. Ho parlato con lui in alcune occasioni e ha delle idee di calcio molto avanzate. Deve fare attenzione però, altrimenti rischia di fare come Sarri. Ad ogni modo gli allenatori di talento sono ex centrocampisti, e lui è stato un centrocampista. Chi gioca in quel ruolo ha una visione d'insieme".