Capienza negli stadi, resta il limite dei 1000 tifosi: il Torino mette in vendita i biglietti

Nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire dalla giornata di domani, resta il limite dei 1000 tifosi negli impianti sportivi all'aperto purché non sia raggiunto il limite massimo il 15% della capienza dell'impianto.

Nulla cambierà quindi rispetto alle prime due giornate di Serie A, quando i club hanno occupato i pochi posti disponibili con inviti. In questo senso, il Torino ha deciso di cambiare strategia e di metterli in vendita. "Il Torino F.C. S.p.A. è lieto di annunciare, in riscontro alla Ordinanza Regionale n°99 del 19 settembre 2020 che consente la partecipazione del pubblico entro il limite massimo di n. 1.000 spettatori, che a partire da mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 10 saranno disponibili esclusivamente online".