Caputo cerca rivincite con De Zerbi: "Il suo gioco offensivo mi piace"

Ciccio Caputo riparte da Sassuolo. Lo fa con fiducia e ambizione, dopo la cocente delusione della retrocessione della scorsa stagione: "Non saremmo dovuti arrivare all'ultima giornata. Mi sono fatto mille domande, ma l'ultimo mese è stato incredibile", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Adesso c'è voglia di rivincita: "Il gioco di De Zerbi mi piace tanto, è offensivo. Mi avrebbe voluto già a Foggia e Palermo".

Momenti difficili - Inevitabile il ricordo del periodo più buio, quello della squalifica per il calcioscommesse: "All'inizio temevo che tutto fosse finito, ma sapevo di essere innocente e per fortuna è arrivata l'assoluzione già in primo grado".