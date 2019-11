Caputo illude il Sassuolo, Boga spento: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

SASSUOLO-LAZIO 1-2 - 34' Immobile, 45' Caputo, 91' Caicedo.

Consigli 5 - Ha sulla coscienza il gol di Immobile. Tiro tutt'altro che irresistibile, resdponsabilità evidenti del portiere. Peccato, prima e dopo si era distinto con buone parate.

Toljan 6 - Lulic non sfonda, Lukaku lo fa soffrire un po' più ma presidia molto bene la corsia destra, concedendosi anche qualche affondo pericoloso.

Marlon 6 - Morde le caviglie di Immobile e Correa, risultando efficace.

Romagna 5.5 - Suo malgrado si ritrova coinvolto nelle due reti segnate dalla Lazio, perdendo l'attimo sia su Immobile che su Caicedo anche se non è il colpevole principale in entrambe le occasioni.

Peluso 6 - Lazzari sfonda spesso dalle sue parti ed è il più in difficoltà del reparto. Ma la sponda per il gol di Caputo lo riabilita.

Duncan 6 - Si rivede titolare e dà fisicità a centrocampo, fondamentale in un pomeriggio di pioggia battente dove serve più lotta che governo.

Magnanelli 5.5 - Gioca con disinvoltura come play basso ma nel finale perde Caicedo.

Locatelli 6 - Grande cuore in campo, bravo in fase di interdizione e nell'accompagnare la manovra. (Dal 75' Bourabia sv).

Djuricic 6 - Il piede è di qualità, basti vedere il corner da cui è nato il pareggio. La prestazione in generale vede da parte sua pochi sprazzi. (Dal 69' Kyriakopoulos 6 Entra per difendere il risultato, gioca pochi minuti senza errori).

Caputo 6.5 - Il bomber di razza si distingue dagli altri quando sfrutta al massimo le poche cartucce a disposizione. La rete che acciuffa il pari contro i biancocelesti certifica il suo status.

Boga 5.5 - Meno brillante del solito, con un Lazzari dalla sua parta incontenibile che lo costringe spesso a ripiegare. (Dall'88' Raspadori sv).