Caressa: "In caso di rottura definitiva con Conte, l'Inter ci proverà con Allegri"

Al momento Conte non sta pensando alle dimissioni, né l'Inter sta pensando all'esonero dell'allenatore. Ma dopo lo sfogo durissimo di ieri, non è da escludere una rottura definitiva tra il club nerazzurro e il suo allenatore al termine di questa stagione se le parti non si chiariranno.

Per questo motivo, Zhang e Marotta non possono non valutare eventuali alternative. "E la scelta potrebbe ricadere su Allegri", ha detto nello studio di 'Sky' il giornalista Fabio Caressa. "Sarebbe incredibile, perché andrebbe in scena lo stesso copione già visto alla Juventus quando Conte decise di rompere coi bianconeri e Marotta di puntare su Allegri", ha detto.