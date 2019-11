Carli sul mercato del Cagliari: "Rog bella casa. Nainggolan superattico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima Marko Rog, poi Radja Nainggolan. Il Cagliari in estate si è regalato un mercato sontuoso. Intervistato dal Corriere dello Sport, parla Marcello Carli, ds dei sardi, che quel mercato l'ha costruito: "Rog è la bella casa. Poi ti dicono che puoi prendere un superattico in pieno centro a Roma. Non ci pensavi, ma se te lo propongono che fai? Accetti, e di corsa. Radja ha due famiglie: la sua e il Cagliari. Non abbiamo tentennato neanche per un secondo".