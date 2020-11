Caro ct quanto mi costi. Conte il più pagato dal 2004 a oggi, Lippi il meno esoso

vedi letture

Mentre la FIGC tratta con Roberto Mancini il rinnovo di contratto, i colleghi di gazzetta.it hanno passato in rassegna gli ultimi commissari tecnici della Nazionale italiana in cerca del più “esoso”. Che non è il Mancio: l’attuale ct percepisce attualmente 3,5 milioni di euro all’anno, mentre Antonio Conte arrivava a 4,5. Curiosamente, tra quelli presi in considerazione il tecnico con lo stipendio più basso è anche quello che ci ha regalato il mondiale: Marcello Lippi percepiva infatti 1,5 milioni di euro.

Antonio Conte - 4,5 milioni (2014-2016)

Roberto Mancini - 2,5 milioni (dal 2018)

Cesare Prandelli - 1,7 milioni (2010-2014)

Giampiero Ventura - 1,7 milioni (2016-2017)

Marcello Lippi - 1,5 milioni (2004-2006 e 2008-2010)