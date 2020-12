Carragher: "Mai visto un giocatore sopravvalutato come Pogba. Ora lo United si liberi di lui..."

vedi letture

"Il Manchester United deve liberarsi di lui, lo dico da dodici mesi. Pogba è il giocatore più sopravvalutato che io abbia mai visto". Jamie Carragher non le manda a dire e in diretta tv sull'emittente inglese 'Sky Sports' ha così commentato le parole di Mino Raiola, agente del centrocampista francese che in una intervista a 'Tuttosport' ha dichiarato conclusa l'avventura del suo assistito al Manchester United. Credo Pogba fosse ben consapevole del fatto che il suo agente avrebbe espresso quelle parole, anche perché se così non fosse dovrebbe licenziarlo... Sinceramente non so dove potrebbe andare, chi se lo prende?, ha dichiarato l'ex bandiera del Liverpool.