Carrera su Gasperini: "Fossi in lui ci penserei bene prima di lasciare l'Atalanta"

Massimo Carrera, storico vice di Conte, poi allenatore vincente in Russia con lo Spartak Mosca e attualmente all'AEK Atene, ha parlato dell'Atalanta alla Gazzetta dello Sport: "Fossi in Gasperini ci penserei bene prima di lasciare la Dea, anche in caso di chiamata di un top club. Ormai anche l'Atalanta è una big italiana e non ha niente in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan". Poi parlando brevemente del suo futuro ha aggiunto: "Ora sono un allenatore giramondo ma un domani vedremo: chissà che non possa capitare una chance per allenare in Serie A".