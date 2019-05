Caso Dybala - L'intoccabile CR7 spinge l'argentino all'addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le parole del fratello di Paulo Dybala hanno fatto molto discutere e il passaggio su Cristiano Ronaldo ("Fuori dal campo nessun problema, i problemi sono in campo: non si può fare niente contro di lui") fa capire ancora meglio quanto la Joya abbia sofferto l'arrivo del portoghese, visto che non è riuscito a trarre benefici giocando a fianco del portoghese ma, anzi, il suo rendimento è nettamente calato. CR7 è intoccabile, e ci mancherebbe altro, ma il rischio che forse la Juventus non aveva calcolato è quello di perdere per strada alcuni giocatori proprio per il ruolo di accentratore che ha il portoghese, con il risultato che adesso Dybala sarà praticamente costretto a lasciare Torino.

Spinto all'addio - Un anno fa l'argentino era la punta di diamante della formazione di Massimiliano Allegri ma adesso il suo futuro sarà molto probabilmente altrove, visto anche che al centro del progetto che ripartirà ad agosto Cristiano Ronaldo sarà ancora il grande protagonista, alla caccia di quella maledetta Champions League che la Vecchia Signora non vede l'ora di sollevare nuovamente al cielo. Proprio CR7 ha di fatto spinto la Joya all'addio e a meno di stravolgimenti clamorosi dell'ultimo momento le due partite che mancano alla fine del campionato saranno le sue ultime con la maglia bianconera, nella speranza, del club, di non pentirsi di averlo ceduto e del giocatore di riuscire ad approdare in una squadra che possa metterlo al centro del mondo.