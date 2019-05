Caso Dybala - Quanto vale e dove potrebbe andare in estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

100 milioni di euro. Questa la valutazione che la Juventus fa di Paulo Dybala e per niente al mondo i bianconeri intendono scendere da questa richiesta. Chi vorrà presentarsi alla porta della Vecchia Signora dovrà farlo con questa cifra, perché altrimenti la Juve non si metterà neanche a sedere per trattare, ma comunque sia la lista di pretendenti per la Joya non potrà essere troppo folta, visto che in pochi club potranno permettersi di spendere così tanto.

Due ipotesi - Al momento, proprio alla luce di quello che abbiamo appena detto, sono due i club che sembrano essere in grado di poter soddisfare le richieste della Juventus: il primo è senza dubbio l'Atletico Madrid, che dovrà sostituire Antoine Griezmann che nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio ai Colchoneros . Dalla cessione del francese gli spagnoli metteranno in cassa almeno 120 milioni di euro e sono pronti a investirli quasi tutti per Dybala, che Simeone reputa all'altezza del Petit Diable. La seconda ipotesi porta invece al Bayern Monaco: i bavaresi diranno infatti addio sia a Arjen Robben che a Franck Ribery e dovrà dunque aprirsi un nuovo ciclo, per quel che riguarda l'attacco, dopo dieci anni. L'argentino fa al caso dei tedeschi e potrebbe anche aprirsi un'asta con l'Atletico, se non sotto il profilo dell'offerta da presentare alla Juve almeno su quello dello stipendio per il calciatore.