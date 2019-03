Caso Icardi, lo spogliatoio chiede chiarezza. O resterà fuori fino a giugno

Mauro Icardi non tornerà a giocare a meno che non spieghi alla squadra e allo spogliatoio cosa è successo dal 13 febbraio in poi, ovvero da quando rifiutò la convocazione per Vienna. Tutti i compagni pretendono questo e lo pretende anche Spalletti. Finché Maurito non esegue, l'affare non si sbloccherà. E non solo in vista del derby, ma anche per tutto il corso della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.