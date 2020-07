Caso Zaniolo, l'agente nell'incontro con la Roma chiederà garanzie e tutele per il futuro

vedi letture

Il caso Nicolò Zaniolo non è chiuso - sottolinea il Corriere dello Sport - e necessita di ulteriori approfondimenti. Il suo procuratore, Claudio Vigorelli, ha chiesto un incontro a Fienga, si vedranno la prossima settimana, per spegnere i malumori e proseguire la stagione con maggiore serenità. L'entourage chiede chiarezza, per capire quali sono le prospettive. Se c'è un progetto su Zaniolo, il giovane talento deve essere tutelato dalla società. E’ un patrimonio che va difeso, perché oggi Zaniolo è il giocatore che il valore maggiore in tutta la rosa. In questo momento non ci sono potenziali acquirenti, anche se la Juventus lo considera da sempre una priorità, anche mettendolo davanti a Tonali. Il mercato post Covid è fermo, Zaniolo ha tanti estimatori anche all’estero, ma oggi non c’è nessun club che possa raggiungere le valutazioni che potrebbero far vacillare la Roma.

L’incontro imminente tra il procuratore e Fienga sarà l’occasione di un confronto con la società su quanto accaduto negli ultimi giorni e sulla vicenda che ha coinvolto anche Paulo Fonseca. Il procuratore del giovane talento chiederà probabilmente delle garanzie e tutele ulteriori per il futuro del suo assistito, dal momento che l’accaduto dopo la partita contro il Verona rischia di creare malumori all’interno dello spogliatoio.