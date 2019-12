© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano parla a Sky Sport 24 dell'Inter di Antonio Conte. "Da fine agosto dico che vincerà lo Scudetto. Conte ti porta 15-20 punti, è un fuoriclasse. Me l'aspettavo, mette il fuoco nel corpo dei giocatori, si sposa con l'idea dell'Inter. Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene già dall'inizio. Era un buon giocatore, si sta dimostrando un grandissimo. Lavora per la squadra, è intelligente, dopo due mesi parla italiano. Lautaro? Per i prossimi 10-15 anni farà parlare a livello mondiale, è forte. Bravo Ausilio, ha fatto un lavoro straordinario e ha preso giocatori adatti a Conte. Esposito? Giocare a San Siro è complicato, lui ha il fuoco dentro. Ha voglia e qualità ma cresca piano piano. Avere Conte come gestore è perfetto, lo farà crescere per come gioca".