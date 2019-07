© foto di Federico Gaetano

Il nuovo centrocampista del Genoa Francesco Cassata ha parlato così del suo trasferimento e delle sue caratteristiche ai canali ufficiali del club rossoblù: "Sono nato in Liguria. So cosa voglia dire vestire la maglia del Genoa. Sono abbastanza duttile per poter ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, predilezione mezzala sinistra. Sacrificio, corsa, qualità. Però devo crescere… L’unico rammarico è stata la mancata partecipazione all’Europeo U.21. Ero presente al pre-ritiro. Venivo dalla trafila nelle giovanili azzurre. Il primo amore? Andavo matto per il tennis. Poi un ex giocatore dello Spezia, Coti, mi ha visto e portato lì. Dieci anni nel settore dell’Empoli prima di spiccare il salto. Con mister Andreazzoli però non mi ero ancora mai incrociato”.