Casting Roma, attesa per Conte o Sarri. Più indietro Giampaolo e Gasp

Casting Roma per l'allenatore del futuro. In pole position, nei desideri di James Pallotta, c'è Antonio Conte, che ha aperto a un eventuale futuro giallorosso . Secondo Il Messaggero, per l'arrivo del ct, come per un eventuale sbarco di Maurizio Sarri, bisogna ancora attendere un po' di tempo. Restano però questi nomi i primi due sulla lista della società. Più indietro, Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini, quest'ultimo benedetto anche da Gianluca Petrachi, che non sarà liberato dal Torino prima di fine stagione, ma è sempre più vicino alla Roma.