Cataldi e un contratto già rinnovato: Inzaghi e la Lazio ci puntano

vedi letture

Ufficialmente, Danilo Cataldi ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2020. Formalmente, invece, ha messo la firma sul rinnovo già la scorsa estate, per un accordo quinquennale fino al 2024. Un bel riconoscimento per un ragazzo cresciuto a Formello e che, agli inizi con la prima squadra, sembrava potesse avere una lunga carriera radiosa con l’aquila sul petto. La stagione con Pioli, 2014-15, ha dato questa impressione, tanto che in un Lazio-Fiorentina ha indossato per qualche minuto anche la fascia al braccio, diventano a 20 anni il più giovane capitano della storia del club. Poi si è perso e sembrava che l'Olimpico biancoceleste potesse essere soltanto un lontano - e dolce - ricordo. Prima Genoa, poi Benevento, per tornare alla base nell’estate del 2018. Inzaghi lo ha voluto tenere, lui ha accettato le gerarchie con umiltà, ben conscio del livello qualitativo del centrocampo della Lazio: per molti il più forte della Serie A.

In silenzio ha continuato a lavorare, cercando di imparare dai suoi compagni, e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso, dimostrando di essere ancora in tempo per riprendersi la Lazio. Del resto ha ancora 26 anni ed è nel pieno della maturità calcistica (e umana). Partita dopo partita, la credibilità di Cataldi è aumentata e Inzaghi più volte gli ha concesso fiducia in momenti topici della partita. Nell'ultima Supercoppa italiana per esempio, a dicembre, è entrato sull’1-1 per Leiva (19'st) e nel finale ha sigillato l’1-3 finale con una punizione pennellata sotto l’incrocio. Una traiettoria simile a quella replicata 63 giorni dopo a Marassi, nella vittoria per 3-2 contro il Genoa: sono le uniche due volte in cui la Lazio ha segnato su punizione in questa stagione.

In estate dovrebbe arrivare Escalante, mediano e intermedio preso a parametro zero dall'Eibar, ma è e sarà ancora lui il vice Leiva. Un compito molto importante in quanto la Lazio - a meno di stravolgimenti - sarà impegnata anche sul fronte Champions. Lecito pensare che il 33enne ex Liverpool, che sabato ha svolto un intervento di artroscopia al ginocchio, possa avere bisogno di rifiatare di più. E Cataldi, cresciuto con lo stemma della Lazio sul petto, dovrà farsi trovare pronto.