Cavani a prescindere da Lautaro. Inter, il posto per il Matador sarà liberato da Sanchez

L’Inter ha fatto la sua mossa. Che probabilmente non sarà l’ultima, ma che di certo è garanzia per quanto riguarda l’interesse reale e concreto nei confronti di Edinson Cavani. Perso Mertens che ha preferito restare a Napoli, i nerazzurri hanno individuato nel Matador a scadenza col PSG l’uomo giusto per l’attacco di Antonio Conte. 7,5 milioni di euro all’anno per le prossime 2 stagioni è una dichiarazione di matrimonio a tutti gli effetti, anche se ovviamente l’uruguayano non ha ancora detto sì (la sua richiesta di partenza è 20 milioni in due anni). Uno stipendio da top che lo accosterebbe a Eriksen e Lukaku, i due più pagati della rosa nerazzurra. Una trattativa, quella per Cavani, che nelle idee dell’Inter è intersecata col futuro di Lautaro Martinez ma non per questo collegata direttamente.

Cavani, Lukaku e Lautaro - La trattativa col Barcellona per il Toro c’è, esiste. Ma l’Inter vuol far valere le proprie condizioni: se non sarà pagata la clausola, ci si dovrà comunque avvicinare molto all’offerta da 3 cifre alla quale eventualmente aggiungere una contropartita tecnica gradita, Junior Firpo per esempio. Ma l’Inter, che non ha tutta questa voglia di privarsi dell’argentino, sta portando avanti l’operazione Matador a prescindere da quello che sarà il futuro di Lautaro. Il motivo? Nei progetti, Cavani andrebbe a sostituire numericamente Alexis Sanchez visto che il cileno appare oramai destinato a tornare allo United dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.