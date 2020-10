Celtic-Milan, formazioni ufficiali: Pioli lancia dal 1' Dalot. Krunic preferito a Leao

Di seguito le formazioni ufficiali di Celtic-Milan:

Stefano Pioli lancia dal 1' il nuovo acquisto Diogo Dalot, facendo rifiatare Davide Calabria, fin qui sempre presente sulla corsia destra. A centrocampo è il turno di Tonali titolare con Bennacer a partire dalla panchina. Spazio anche a Krunic, che agirà come esterno sinistro sulla trequarti, con Brahim Diaz a prendere il posto dell'infortunato Calhanoglu e Castillejo preferito a Saelemaekers.

Celtic che lancia il vecchio attaccante Griffiths, preferito a Klimala con Ajeti che ha avuto la meglio per Christie, recuperato in tempo per l'incontro ma che siederà in panchina. Spazio alla vecchia conoscenza del calcio italiano Ntcham e l'ex rossonero Diego Laxalt.

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. A disp. Bain, Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussi, Henderson, Dembélé. All. Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Leao, Kalulu, Maldini, Colombo, Saelemaekers. All. Pioli.

ARBITRO: Jug (Slovenia)