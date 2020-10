Celtic, tensione prima del Milan. Lennon contro la "talpa" nello spogliatoio

Celtic sull'orlo di una crisi di nervi dopo il ko nell'Old Firm, avvenuto per giunta a Celtic Park. Il tecnico Neil Lennon non ha nascosto il suo disappunto per ciò che sta avvenendo nello spogliatoio. Il tecnico infatti ha sottolineato come ci sia una 'talpa' che ha svelato ai media la formazione anti-Rangers: "Sono cose disgustose. Sto facendo i possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti". Il Celtic sarà impegnato giovedì sera in casa contro il Milan per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. In campionato gli hoops inseguono il ten in-a-row, ossia il decimo campionato consecutivo vinto, che rappresenterebbe un record per il calcio scozzese. Attualmente al comando della classifica ci sono i Rangers, con un vantaggio di quattro lunghezze proprio sui Celtic, che hanno una partita da recuperare.