Clamoroso scossone in casa Celtic, quasi alla fine di una stagione avarissima di soddisfazioni, con la squadra più volte contestata dalla tifoseria per il clamoroso distacco in classifica dagli storici rivali dei Rangers. Neil Lennon, tecnico artefice degli ultimi successi del club scozzese, ha deciso di dimettersi con effetto immediato. La sconfitta di domenica contro il Ross County ha portato a 18 i punti di svantaggio dagli odiati cugini, che sono a soli sette punti dal titolo che interromperebbe un'egemonia di 9 anni. Sarà John Kennedy, assistente di Lennon, a traghettare la squadra.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.

We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.

— Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021