Celtic, Lennon si è dimesso: "Non sono riuscito a cambiare le cose. Il club resterà parte di me"

Nell Lennon si è dimesso da allenatore del Celtic. Una notizia nell'aria da diverse ore, dopo l'ennesima sconfitta stagionale, che ha fatto precipitare la squadra di Laxalt a 18 punti dai Rangers. Queste le dichiarazioni dell'ormai ex tecnico: "Abbiamo vissuto una stagione difficile a causa di tanti fattori ed è stato molto frustrante e deludente non essere stati in grado di raggiungere i livelli del passato. Ho lavorato duramente, come sempre, per cercare di cambiare le cose, ma sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere quello slancio che ci serviva. Ho sempre dato il massimo per questo club e sono stato orgoglioso di consegnare dei titoli ai tifosi del Celtic. Il Club sarà sempre parte di me. Sarò sempre io stesso un tifoso del Celtic".