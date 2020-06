Centravanti o attaccante di sinistra: Juve, per CR7 la posizione non è un dettaglio

Centravanti o attaccante di sinistra. È il nodo attorno a cui si attorciglia il mal di pancia di Cristiano Ronaldo. Già in estate, scrive La Gazzetta dello Sport, Sarri ha proposto al portoghese della Juventus un posto da numero 9, gentilmente rifiutato perché CR7 sente di poter essere più decisivo partendo da sinistra. Contro il Milan ha giocato di nuovo da riferimento centrale, ma tra semifinale e finale ha chiesto di tornare a sinistra. E col Napoli, però, non ha inciso. La posizione, in questo caso, non è un dettaglio. E trovare un posto a Ronaldo, per Sarri, è in questo momento una vera priorità.