Centurion pensa a un ritorno in Italia: "Il mio sogno è giocare con la maglia dell'Inter"

In Italia non ha decisamente lasciato il segno nel corso della propria esperienza al Genoa, ma in Argentina, Ricardo Centurion, viene considerato ancora un grande talento. Arrivato in prestito al Velez via Racing, è letteralmente rinato, tanto da aver attirato le attenzioni di diversi club europei. L'ex genoano però ha un sogno nel cassetto che ha svelato nel corso di una diretta Instagram, e riguarda il ritorno in Serie A: "Il mio sogno nel cassetto è quello un giorno di poter giocare con la maglia dell'Inter". A riportarlo è Sport Mediaset.