ufficiale L'ex genoano Centurion trova squadra. L'ultima partita risale a 9 mesi fa

L'ex giocatore del Genoa, Ricardo Centurion, torna in pista. 30 anni, l'esterno offensivo si è legato al Barracas Central, squadra che milita nel massimo campionato argentino. Arriva in prestito dal Vélez Sarsfield. Il giocatore ha vissuto un momento complicato, per sua stessa ammissione dovuto alla depressione. La sua ultima partita ufficiale risale al 23 aprile.