Cerruti: "Juve, spero che non venga rimpianto Allegri"

L'opinionista Alberto Cerruti in diretta su MC Sport 'Live Show':

"Dico sempre che sono più importanti i giocatori degli allenatori e non uno solo come Ronaldo, ma un insieme di calciatori forti. Non bisogna illudersi che l'arrivo di Guardiola corrisponda automaticamente alla vittoria della Champions: negli ultimi 6 anni, con due squadre forti, non è mai arrivato in finale. A livello europeo Allegri ha fatto meglio di lui. Non vorrei che i tifosi della Juventus, che adesso lo contestano, lo rimpiangessero tra qualche anno. Inzaghi? Dal mio punto di vista sarebbe la soluzione ideale".