Champions ed Europa League, la UEFA verso le gare secche: A/R improbabile

La UEFA studia il futuro del calcio. Il 17 giugno sarà una data decisiva, col comitato esecutivo riunito in quel di Nyon. Detto che Ceferin pensa ad ammorbidire senza però rivoluzionare il Fair Play Finanziario, continua a tenere banco la questione Champions ed Europa League. Secondo il Corriere dello Sport, la UEFA giudica altamente improbabile far disputare andata e ritorno. E guarda con crescente attenzione all’ipotesi di final eight verosimilmente in Germania.