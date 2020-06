Champions ed Europa League ripartono: date, sedi e tutti i dettagli delle due competizioni

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha finalmente preso delle decisioni e comunicato le linee guida generali per ciò che concerne le competizioni europee. Il mondo del calcio, con la ripresa dei principali campionati (almeno la maggior parte), era in trepidante attesa delle decisioni di Nyon su Champions ed Europa League. E nel pomeriggio di ieri sono arrivate.

Champions League a Lisbona dal 12 al 23 agosto

La formula scelta è quella delle Final Eight, come ampiamente filtrato nei giorni scorsi. I quarti di finale prenderanno il via il 12 agosto, poi le semifinali e la finale programmata per il 23 agosto. Tutte le gare si giocheranno alle ore 21 e gli stadi scelti per ospitare la competizione saranno il Da Luz (Benfica) e l'Alvalade (Sporting CP). Resta aperta la questione relativa alle sedi dei ritorni degli ottavi di finale ancora da giocare, ovvero Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea e Manchester City-Real Madrid. La priorità è stata data agli stadi delle squadre che giocheranno in casa (rispettivamente Allianz Stadium, Camp Nou, Allianz Arena ed Etihad Stadium), ma in caso di necessità la UEFA ha già individuato due impianti portoghesi che potranno ospitare gli incontri: l'Estadio do Dragao (Porto) e l'Estadio Dom Afonso Henriques (Vitoria Guimaraes).

Il calendario della Champions League:

Venerdì 7 agosto: 2 partite degli ottavi di ritorno

Sabato 8 agosto: 2 partite degli ottavi di ritorno

Mercoledì 12 agosto: quarto di finale

Giovedì 13 agosto: quarto di finale

Venerdì 14 agosto: quarto di finale

Sabato 15 agosto: quarto di finale

Martedì 18 agosto: semifinale

Mercoledì 19 agosto: semifinale

Domenica 23 agosto: finale

Europa League in Germania dal 10 al 21 agosto

La seconda competizione europea si giocherà in Germania ugualmente con la formula delle Final Eight, con 4 città scelte come sedi per quarti, semifinali e finale: si tratta di Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia, quest'ultima scelta come sede della finale del 21 agosto. Tutte le sfide saranno ovviamente disputate in gara unica e si giocheranno alle 18.55 o alle 21, mentre sugli ottavi di finale regna ancora un po' di incertezza: le date ci sono, 5 e 6 agosto. Ma ancora non è stato deciso se le partite di ritorno si giocheranno negli stadi originariamente previsti o se saranno spostate in Germania.

Discorso a parte per Inter e Roma che prima dello stop non avevano giocato neanche le gare di andata contro Getafe e Siviglia: entrambe le sfide saranno decise in gara unica, ma anche in questo caso sulla sede (Germania o campo neutro) non è stata presa una decisione ultima e definitiva.