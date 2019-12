© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta realizza l'impresa. Dai zero punti nelle prime tre partite riesce clamorosamente a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Non era mai successo nella storia della Champions League da quando ha questo format (stagione 2003/04). Serata nera per la Dinamo Zagabria che si è illusa per oltre venti minuti, prima di venire affondata da Gabriel Jesus, autore di una tripletta. I croati sono fuori da tutto mentre lo Shakhtar retrocede in Europa League.

SHAKHTAR-ATALANTA 0-3 - 66' Castagne, 80' Pasalic, 90'+5 Gosens

DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-4 - 10' Olmo (D), 34', 50' e 54' Gabriel Jesus (M), 84' Foden

Classifica

MANCHESTER CITY 14

ATALANTA 7

SHAKHAR DONETSK 6

DINAMO ZAGABRIA 5