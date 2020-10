Champions League, Gruppo C: il Manchester City vola, mentre il Porto si mette in scia

Col successo del Porto sull'Olympiacos si riequilibra la classifica del Gruppo C che vede i favoriti del Manchester City confermarsi in questo ruolo grazie al successo di Marsiglia, mentre i lusitani rimettono subito a porto la graduatoria col successo interno ai danni dei greci. Nei prossimi due turni ultima chiamata per l'Olympique, chiamata a fare punti per non salutare anzitempo la manifestazione.

Porto-Olympiacos 2-0

(11' Fábio Vieira, 85' Sérgio Oliveira)

Olimpique Marsiglia-Manchester City 0-3

(18' Ferrán Torres, 76' Gundogan, 81' Sterling)

GRUPPO C

Manchester City 6

Porto 3

Olympiacos 3

Olympique Marsiglia 0