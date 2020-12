Champions League, Gruppo F: Lazio seconda ma sono due i punti di vantaggio sul Brugge

vedi letture

Punto esterno per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato 1-1 contro il Borussia Dortmund con un gol di Ciro Immobile. I biancocelesti sono al secondo posto in classifica con 9 punti, due in più del Brugge che si è imposto nettamente per 3-0 contro lo Zenit San Pietroburgo.

I risultati

Borussia Dortmund-Lazio 1-1 (44' Guerreiro; 66’ Immobile)

Brugge-Zenit San Pietroburgo 3-0 (33’ de Ketelaere, 58’ rig. Vanaken, 74’ Lang)