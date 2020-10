Champions League, i parziali: Atalanta sotto di due gol, il Real Madrid perde ancora

vedi letture

Diversi gol, ma anche tanto equilibrio nelle sei gare in corso di svolgimento in questo martedì di Champions League: per i nostri colori non una bellissima serata, con l'Atalanta che sta cedendo all'Ajax 0-2 dopo il primo tempo, mentre Manchester City e Borussia Monchengladbach sono in vantaggio su Marsiglia e Real Madrid (a quota zero dopo una gara e mezzo!). Pari invece nelle sfide di Madrid e Liverpool, di seguito i parziali dopo i primi quarantacinque minuti: