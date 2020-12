Champions League, il tabellone degli ottavi di finale: Lazio contro i campioni d'Europa

E' stato sorteggiato questa mattina a Nyon il tabellone degli ottavi di finale di Champions League. Ecco il quadro completo.

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Red Bull Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint-Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

I match d'andata sono previsti per il 16-17 e il 23-24 febbraio, quelli di ritorno il 9-10 e il 16-17 marzo.

