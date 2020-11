Champions League, le designazioni: Juve-Ferencvaros a Siebert. Oliver per Lazio-Zenit

Arrivano le designazioni arbitrali per i match di Champions League in programma martedì sera. Per la Juventus, in campo all’Allianz Stadium contro il Ferencvaros per la quarta giornata della fase a gironi, è stato designato il fischietto tedesco Daniel Siebert, mentre per la Lazio, impegnata all’Olimpico, contro lo Zenit San Pietroburgo, è stato scelto l’inglese Michael Oliver.