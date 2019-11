Champions League, risultati e calendario completo della fase a gironi

Angelo Domenghini è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare di Gigi Riva e non solo. Su Riva "Tanti ricordi con lui, soprattutto lo scudetto col Cagliari. E poi compagno in Nazionale. E' unico nel suo genere, oggi non c'è nessun oche può assomigliare...