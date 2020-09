Champions League, stasera si completa il quadro delle qualificate. Le fasce sorteggio a oggi

Con l'accesso di Dinamo Kiev, Olympiacos e Ferencvaros, il quadro delle partecipanti alla Champions League 2020-21 è sempre più delineato. 29 iscritte su 32, con le ultime 3 qualificate che verranno decretate questa sera con le sfide Midtjylland-Slavia Praga (andata 0-0), Salisburgo-Maccabi Tel Aviv (2-1) e PAOK-Krasnodar (1-2). La partita in Danimarca che non cambierebbe nulla nella sostanza, dato che entrambe le potenziali qualificate entrerebbero in quarta fascia. Diverso il discorso per le altre due partite: Krasnodar e Salisburgo in caso di passaggio del turno accederebbero in terza fascia, PAOK e Maccabi Tel Aviv in quarta. Spettatori interessati Lokomotiv Mosca e Marsiglia, che potrebbero salire in terza fascia evitando così incroci con Inter, Lazio e Atalanta.

Questo attualmente lo scenario. Ricordiamo che il sorteggio sarà effettuato domani alle 18.

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Siviglia (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev (Ucraina)

Lipsia (Germania)

Inter (Inter)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Atalanta (Italia)

TERZA O QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

QUARTA FASCIA

Brugge (Belgio)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Basaksehir (Turchia)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungheria)