Champions, si riparte: dall'Atletico al Liverpool. Chi può qualificarsi agli ottavi stasera

Bayern Monaco e Manchester City ci sono già. Nei gironi da A a D di Champions League, le cui partite si giocheranno questa sera, le squadre allenate da Flick e Guardiola sono approdate agli ottavi di finale, anche se il City deve ancora consolidare il primo posto nel girone. Chi altri può qualificarsi stasera?

L’Atlético Madrid affronterà proprio il Bayern: vincendo, si qualificherebbe soltanto se la Lokomotiv Mosca non dovesse battere il Salisburgo. Real Madrid e Borussia M’gladbach hanno il futuro nelle proprie mani: battendo Shakhtar e Inter, accederebbero agli ottavi, per poi giocarsi il primato all’ultima. Il Borussia potrebbe inoltre qualificarsi anche pareggiando con i nerazzurri, a patto che il Real vinca la sua partita. Il Porto è chiamato all’ultimo sforzo: battendo il City o pareggiando, i lusitani supererebbero il girone. Potrebbero farlo anche perdendo, purché l’Olympiacos non vinca in casa dell’Olympique Marsiglia. Buon ultimo il Liverpool: in caso di vittoria questa sera con l’Ajax, Klopp e i suoi volerebbero alla fase a eliminazione diretta.